Кабмин Мерца уличили в нарушении обещания по высылке мигрантов из ФРГ Правительство Мерца не сдержало обещание увеличить число депортаций мигрантов

Москва16 авг Вести.Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца не смогло сдержать обещание по увеличению числа депортаций мигрантов из страны. На это указала газета Welt am Sonntag, проанализировав данные МВД Германии.

Уточняется, что сейчас в стране находятся свыше 230 тысяч иностранцев, которые обязаны покинуть ФРГ. За первое полугодие 2026 года были депортированы 9 663 мигрантов, а за аналогичный период прошлого года – 11 807 человек.

Ранее стало известно, что уровень недовольства среди немцев в отношении действующего кабмина и лично Мерца достиг рекордно низкой отметки. В рамках опроса социологического института INSA лишь 16% респондентов сказали, что положительно оценивают деятельность канцлера на его посту.