В Германии хотят запретить иметь двойное гражданство Telegraph: партия Мерца обсуждает запрет двойного гражданства в ФРГ

Москва6 сен Вести.Возглавлямый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Христианско-демократический союз (ХДС) намерен запретить немцам иметь двойное гражданство, а также ужесточить языковые требования для получения паспорта Германии. Об этом пишет британская The Telegraph.

Высокопоставленные члены Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца обсуждают запрет двойного гражданства и ужесточение требований к знанию немецкого языка (для получения немецкого гражданства - прим. ред​​​.) говорится в публикации

По словам спикера по вопросам правовой политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтера Крингса, получение паспорта должно стать финальном этапом интеграции в немецкое общество.

Я считаю, что должно действовать правило: получая немецкое гражданство, вы обязаны отказаться от прежнего. Я не понимаю, почему вам так нужно оставлять прежнее гражданство, если вы переезжаете в другую страну и собираетесь остаться в ней навсегда отметил Крингс

Парламентарий также отметил важность хорошего знания немецкого языка для участия в политических процессах страны.

Депутат бундестага Александр Тром, отвечающий за внутреннюю политику в блоке ХДС/ХСС, заявил, что его партия настаивает на увеличении сроков получения немецкого гражданства. В настоящее время для натурализации достаточно пяти лет законного пребывания в Германии.

Ранее сообщалось, что в ФРГ сейчас находится свыше 230 тысяч иностранцев-нелегалов, обязанных покинуть страну.