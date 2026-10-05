Германии предрекли катастрофу при сохранении нынешнего политического курса Аналитик АдГ Лют: при сохранении политического курса через пять лет ФРГ ждет ад

Москва5 окт Вести.Сохранение нынешнего политического курса Германии станет полной катастрофой для страны в течение ближайших 5-10 лет. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший представитель партии "Альтернатива для Германии", действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

По его мнению, без изменений экономические проблемы Германии будут только усугубляться, что превратит ее в страну третьего мира.

Думаю, что будет просто ад. Потому что у нас уже сейчас есть серьезнейшие проблемы в экономике. Посмотрите на цену топлива в Германии, цены продолжают ползти выше… Добавьте к этому бюрократию, продолжающуюся централизацию в ЕС… повышение налогов. Сложите все это вместе, и вы получите полную деиндустриализацию в Германии, обнищание, утрату промышленных предприятий и утрату технологий. И таким образом, если мы пойдем этим курсом, то через пять или десять лет мы превратимся в страну третьего мира. И для нас это будет полная катастрофа объяснил свою точку зрения Лют

Ранее сообщалось, что число граждан пенсионного возраста в Германии, которые вынуждены обращаться за социальным пособием для малообеспеченных, по итогам первого квартала 2026 года увеличилось до 771,3 тысячи человек, установив новый абсолютный рекорд.