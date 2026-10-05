Москва5 окт Вести.Германии страдает от серьезной дестабилизации в таких энергоемких отраслях промышленности, как металлургия и автомобилестроение. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил экс-представитель немецкой партии "Альтернатива для Германии" и действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

По его словам, говорить о безвозвратной потере конкурентоспособности в ряде отраслей ФРГ нельзя, однако проблемы есть.

Мы в Германии сейчас действительно страдаем от серьезной дестабилизации, особенно в энергоемких отраслях промышленности, таких как металлургия и автомобилестроение. Положение полностью зависит от цены на энергоносители и высоких налогов. То есть мы действительно на многих уровнях страдаем от идущей деиндустриализации, от потери отраслей промышленности, от переезда предприятий в США, Китай, от продажи этих предприятий. И это действительно большая и экономическая, и налоговая проблема как для правительства, так и для народа Германии сказал Лют

Ранее Bild писала, что число пенсионеров в Германии, вынужденных обращаться за социальным пособием для малообеспеченных, достигло исторического максимума. По данным газеты, по итогам первого квартала 2026 года оно увеличилось до 771,3 тысячи человек.