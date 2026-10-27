DPA: рекордные 52 тыс. банкротств ожидают Германию в текущем и следующем году

Рекордное количество банкротств ожидает Германию в этом и следующем году DPA: рекордные 52 тыс. банкротств ожидают Германию в текущем и следующем году

Москва27 окт Вести.Банкротство почти 52 тысяч компаний ожидает Германию в 2026 и 2027 году согласно прогнозу гамбургского отделения страховой компании Allianz Trade, передает агентство DPA.

В последний раз подобное количество банкротств в этой стране было зафиксировано в 2013 году, говорится в сообщении агентства.

Глава Allianz Trade в Германии Мило Богартс в качестве основных причин обозначил конфликт на Ближнем Востоке, неблагоприятную конъюнктуру рынка, нехватку квалифицированных рабочих кадров и высокие расходы.

По его словам, особенно сильно пострадали транспортная отрасль, строительство, гостиничный бизнес, а также автомобильная и машиностроительная промышленность, сообщает РИА Новости.