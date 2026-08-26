Москва26 авг Вести.Заводы Volkswagen, Mercedes и BMW связаны с тысячами поставщиков и производителей, которых также затронет кризис немецкого автопрома. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Он добавил, что в промышленном секторе Германии трудится 5,5 млн человек, которые рискуют потерять работу из-за проблем у автомобильных компаний.

Автопром связан [с другими секторами экономики]. Дело не только в заводах Volkswagen … или каких-то других немецких компаний BMW, Mercedes. Дело в том, что на них работают тысячи поставщиков в Германии, у которых есть свои, то есть уже следующие поставщики. И это огромная цепочка, которая тянет за собой миллионы рабочих мест. В промышленности Германии занято примерно 5,5 млн человек. И значительная доля работает либо в автопроме, либо так или иначе связана с автопромом, от сталелитейщиков и тех, кто занимается энергетикой, до производителей электроники и прочих компонентов. Поэтому, если заваливается Volkswagen и проседает весь автопром, то, соответственно, в Германии ситуация в целом в промышленности будет крайне негативная заявил Кадаков

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев назвал одной из причин кризиса автомобильных компаний ЕС приоритет политики над экономикой. По его словам, такая стратегия обрекает бизнес на смерть.