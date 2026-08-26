Москва26 авг Вести.Невозможность конкурировать с китайскими автопроизводителями приводит к тому, что в Германии могут замедлить или свернуть переход на электромобили. Таким мнением с ИС "Вести" поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он добавил, что конкуренция с китайскими фирмами может вынудить европейских автопроизводителей сокращать и модельный ряд машин с ДВС.

Можно говорить о том, что в Германии они [выпуск электромобилей] тоже могут притормозить, потому что зеленая экономика в Европе свертывается, как мы видим, потому что они не могут конкурировать с китайцами. И поэтому сокращение идет именно в этом направлении. Уйдет ли классика - Polo, Golf, Passat? … Думаю, что нет. Возможно нас покинут, вернее, простите, возможно, исчезнут какие-то модификации, то есть сократится разнообразие заявил Хайцеэр

Ранее главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков назвал одну из главных проблем Volkswagen. По его мнению, это отсутствие желания правительства ФРГ спасать один из своих главных концернов. Кадаков предсказал, что кризис немецкого автопрома вызовет цепную реакцию во всей экономике Германии.