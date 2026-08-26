Москва26 авг Вести.Одной из самых больших проблем для таких автогигантов ФРГ, как Volkswagen, является тот факт, что их собственное правительство не хочет оказывать им поддержку во время кризиса. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Он добавил, что правительство ФРГ не спасает Volkswagen даже при учете, что компания является одним из столпов немецкой промышленности.

Хуже всего для Volkswagen, да и для других автомобильных производителей то, что их пока не очень стремится поддерживать правительство, как-то помочь разрулить эту ситуацию, предложить какие-то действенные рычаги решения этой проблемы. То есть получается, что в данном случае Volkswagen как предприятие любое решает проблему саму. Другое дело, что, когда речь идет о каком-то маленькой компании, о каком-то маленьком предприятии, это одна история. А Volkswagen - это один из столпов, на котором держится вся промышленность Германии объяснил Кадаков

Он добавил, что если тенденция не изменится, то через несколько лет кризис Volkswagen начнет отражаться на немецком ВВП.

Но я думаю, что, если сейчас начнет вот так довольно-таки быстро в течение года-двух сдуваться Фольксваген, мы увидим отрицательные значения ВВП, роста ВВП в экономике Германии заявил Кадаков

Ранее Кадаков заявил, что кризис Volkswagen вызовет цепную реакцию проблем для всей промышленности ФРГ. Он обратил внимание на то, что в промышленном секторе Германии занято 5,5 миллионов человек.