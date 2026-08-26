Москва26 авг Вести.Развитие китайского автопрома происходит настолько стремительно, что в самое ближайшее время он может захватить европейский авторынок. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

Он добавил, что Китай может не только вытеснить немецкие автомобили с европейского рынка, но еще и сделать так, чтобы они "канули в лету".

Совершенно серьезно обсуждается вопрос о том, чтобы производственные мощности Volkswagen были задействованы для выпуска китайских автомобилей. Ну, это говорит о том, что китайцы, в общем-то, в самое ближайшее время Европейский рынок под себя действительно подогнут, и немецкие автомобили, они не только будут с него вытеснены, но, в общем-то, рискуют стать частью истории и вообще кануть в лету подчеркнул Селезнев

Ранее сообщалось, что после переноса китайских заводов на территорию Евросоюза, в странах ЕС начали проводить масштабную реструктуризацию бизнеса. Она включает в себя сокращения персонала и закрытие отдельных площадок.