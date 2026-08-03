Зенкевич: новинка от Jetour может появиться в России

Автоэксперт рассказал о новом китайском автомобиле марки Jetour Зенкевич: новинка от Jetour может появиться в России

Москва3 авг Вести.Разработка новых моделей требует от автопроизводителей "держать руку на пульсе". Так что, специалисты не исключают появление нового китайского автомобиля на российском автомобильном рынке. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" автожурналист, блогер Иван Зенкевич.

Автоконцерн Chery Automobile анонсировал новую линейку премиальных автомобилей. Среди них - гибридный пикап Jetour Zongheng F700. Дизайн и технологическое оснащение позволяют модели конкурировать с ключевыми игроками сегмента, отметил он.

[Jetour Zongheng F700] способен буксировать прицеп весом до 3,5 тонн и преодолевать 90-сантиметровый брод. Задняя подвеска – не типичная для пикапа рессорная, а независимая пружинная. Интеллектуальная система полного привода снабжена тремя блокировками дифференциала. Под капотом подзаряжаемая гибридная система суммарной мощностью 904 лошадиных силы. Разгон до сотни укладывается всего в 5 секунд. Заявленный средний расход - чуть больше 4 литров, пробег на электротяге - 150 км, общий - до 1 300. Ближайший родственник новинки - внедорожник Jetour Zongheng G700, в скором времени должен появиться в России. Так что приход пикапа тоже исключить нельзя указал Зенкевич



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