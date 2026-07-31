Москва31 июл Вести.Ввоз дешевых китайских шин в Россию вынуждает других игроков на рынке сдерживать рост цен на свои товары. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По словам автоэксперта, это связано с тем, что покупатели все чаще выбирают шину по принципу "главное подешевле", и большой объем недорогого товара создает ценовое давление на весь рынок.

Конечно, тот объем, который пришел к нам в июне, это примерно 3 миллиона шин, в основном недорогих, как правило, это, конечно, слишком много для нашего рынка, для покупателей это очень хорошо. Вот этот рекорд, который мы видим в последний месяц, я думаю, что и в июле много будет, и в августе наверняка много шин будет привезено. Для покупателей эта история очень хороша. Почему? Потому что большое количество товара по удобоваримым ценам, проще говоря, по низким, называть их демпинговыми нельзя, потому что они примерно такими и были. Но большое количество такого товара вынуждает других игроков рынка. Как минимум не повышать цены на свой товар, а может быть, даже где-то и двигаться в цене, то есть понижать цену. Для покупателей это хорошо, потому что покупатель в последние годы стал менее разборчивым. Все в сторону ушли, потому что люди просто пытаются экономить и подходят к ценам очень просто. Вот они все одинаковые, круглые, черные, я куплю подешевле, и многих это устраивает. Конечно, есть покупатели, которые обращают внимание на бренд, на свойства шин, на тормозные характеристики .. Такие тоже есть, и они готовы переплачивать ради безопасности. Но огромное количество покупателей покупает по принципу «лишь бы подешевле», и вот для них это благо пояснил Кадаков

Автоэксперт добавил, что для производителей такая позиция покупателей становится серьезным вызовом, в связи с чем можно ожидать новых расследований, призывов к регулятору, увеличения экологического сбора, чтобы ограничить доступ китайских шин на рынок.

Ранее президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что у россиян пока не появилось полного доверия к китайским авто. Однако он считает, что они могут быть с более-менее привлекательной ценой, но их не спешат покупать.