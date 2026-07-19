Москва19 июл Вести.Депутаты ГД приняли законопроект, обязывающий изготовителей сложной техники (как бытовой, так и автомобилей) предоставлять всю необходимую для ее ремонта техническую документацию. Подробнее о том, как инициатива скажется на российских потребителях, в интервью информационной службе "Вести" рассказал председатель комитета по защите конкуренции, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг.

Поправки в закон о защите прав потребителей вступят в силу с 1 марта следующего года. По мнению Гартунга, в первую очередь их преимущество почувствуют покупатели китайского автопрома.

В советское время существовала целая сеть станций техобслуживания, где можно было, например, приехать с какой-то неисправностью, поменять подшипник, какую-то деталь, там вам быстро бы все отремонтировали. Но сегодня производители транспортных средств не предоставляют техническую документацию, которая необходима для осуществления такого вида ремонта… Вы приезжаете на станцию техобслуживания, вам говорят: "Меняйте двигатель". Или там: "Меняйте коробку передач". И причем замена двигателя, например, – это половина стоимости автомобиля рассказал Гартунг

Как отметил депутат, сейчас в случаях, когда можно было бы обойтись заменой небольшой детали, автовладельцы вынуждены менять весь узел.

Можно шестеренку заменить, она может стоить там 5% от стоимости всего агрегата. Чтобы исключать такие ситуации, когда на гражданах просто наживаются, заставляют граждан повторно покупать то, что им не нужно, мы предлагаем эту ситуацию устранить. Наш законопроект вводит требования, которые позволяют восстановить ремонтные службы, мастерские, которые бы просто экономили гражданам деньги. Особенно это актуально, когда вы привозите сложную технику из-за рубежа. Например, российские производители предоставляют такую документацию, в общем-то, никаких проблем с этим нет. Корейские производители транспортных средств поставляли такую документацию. С этим тоже не было проблемы. Но вот когда массово пошел из Китая импорт, китайские производители любую техническую документацию просто удерживают у себя и всегда выдают самый минимум сказал он

Депутат также рассказал, что такая мера позволит автовладельцам значительно сократить сроки ремонта.

Он привозит его к дилеру. Ему говорит: "Надо купить там новый двигатель или коробку передач". И, собственно говоря, жди полгода или там три месяца, пока его произведут. Как правило, сложные агрегаты не всегда в наличии. Но дело в том, что в Китае они практически всегда в наличии. Но это же опять все равно два-три месяца нужно, чтобы привезти. Это не только Китая касается. Вот эта мода менять все узлами, она пошла из Европы добавил Гартунг

Кроме того, как он указал, правительство РФ сформирует требования к производителям по предоставляемой информации. Требования будут составляться сходя из потребностей ремонтных мастерских. Производители, добавил депутат, скорее всего, будут возмущены новыми правилами, поскольку они повлияют на потерю прибыли.

Производители теряют дополнительную маржу. Чтобы вы понимали: стоимость комплектующих, поступающих на конвейер, примерно в семь-десять раз меньше, чем стоимость этих комплектующих, продаваемых на вторичном рынке. Это маржа просто сумасшедшая… Правительство формирует технические требования, и если ты не соответствуешь этим техническим требованиям, то твоя продукция просто запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Хочешь продавать автомобили свои в Российской Федерации – должен выполнять требования российского законодательства объяснил он

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что число китайских автобрендов в России может сократиться, так как они будут все чаще трансформироваться в российские.