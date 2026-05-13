Конгресс США предложил запретить ввоз машин из РФ и Китая с выходом в интернет

В США могут начать штрафовать за ввоз машин из РФ и Китая с выходом в интернет Конгресс США предложил запретить ввоз машин из РФ и Китая с выходом в интернет

Москва13 мая Вести.На рассмотрение в Конгресс США был внесен двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в страну автомобилей с выходом в интернет из Китая и России. Если инициативу примут, мера заработает уже с 2027 года.

С 1 января 2027 года включительно ввоз, производство, продажа, перепродажа или вывод в продажу между штатами в Соединенных Штатах транспортных средств с подключением к интернету запрещается говорится в тексте документа

Авторами инициативы выступили представители "автомобильного" региона – штата Мичиган. Предлагается запретить ввоз транспортных средств, которые оснащены любым видом связи с внешними сетями: через мобильную, спутниковую или другие. Такие машины, по мнению законодателей, собирают и передают "большие объемы конфиденциальных данных", таких как местоположение и личные данные, и доступ иностранных игроков к этим сведениям несет в себе ряд угроз, включая шпионаж и срыв работы объектов критической инфраструктуры.

Действие закона хотят распространить на импорт машин из КНР, России, Ирана и КНДР. Особое внимание уделяются продуктам китайского автопрома, который, как утверждается, выпускает примерно в два раза больше автомобилей, чем любая другая страна.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители американского автопрома и законодатели просят президента страны Дональда Трампа не открывать доступ на рынок США китайским автомобилям.