Москва28 июн Вести.Производителей автомобилей и другой сложной техники обяжут предоставлять техническую документацию российским сервисным центрам для снижения расходов на обслуживание. Об этом сообщил ИС "Вести" председатель комитета по защите конкуренции, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг.

Если у вас какая-то неисправность в автомобиле, то вы приезжаете на станцию техобслуживания, вам говорят: менять двигатель, менять коробку передач. Причем замена двигателя, например, – это половина стоимости автомобиля. А по факту можно шестеренку заменить, она может стоить 5% от стоимости всего агрегата. Чтобы исключать такие ситуации, когда на гражданах просто наживаются, заставляют их повторно покупать то, что им не нужно, мы предлагаем эту ситуацию устранить пояснил Гартунг

Новый законопроект был инициирован депутатами от "Справедливой России" Валерием Гартунгом и Михаилом Делягиным. Государственная дума РФ приняла документ в первом чтении, правительство поддержало законопроект. Если закон утвердят, новое правило начнет действовать с 1 марта 2027 года.

При этом ранее коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский сообщил, что в прошлом году техническое обслуживание автомобилей подорожало в России на 10%, в 2026-м российских водителей ожидает аналогичный рост цен.