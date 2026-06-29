Назван список изменений для автовладельцев с середины года Автовладельцам рассказали об изменениях, вступающих в силу с 1 июля

Москва29 июн Вести.С 1 июля владельцев автомобилей в России ждет ряд важных изменений. Полный список изменений опубликовал сайт Autonews.ru. Первая неприятная новость – рост цен на автомобили. Все опрошенные сотрудниками сайта автодилеры прогнозируют рост автомобильных цен от двух до пяти процентов. На ряд ввозимых в Россию по параллельному импорту автомобилей цены могут вырасти и на восемь процентов.

С середины лета также ожидается рост стоимости оказываемых на автосервисах услуг. Будут дорожать и запчасти, но этот рост не будет существенным.

Конечные счета для водителей могут вырасти на один-два процента рассказал глава сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев

Среди драйверов роста цен при облуживании на СТО называются дефицит рабочей силы, рост спроса на услуги из-за старения автопарка в РФ и начало дачного и отпускного сезона, что увеличивает пробег автомобилей и частоту поломок. Слесарный ремонт в этом году уже вырос на 10 процентов, а кузовной – на 15 процентов. При этом, по прогнозу маркетплейса, средний рост стоимости обслуживания на СТО не превысит инфляции и составит порядка пяти-шести процентов.

Еще одно изменение для автолюбителей – кредиты. Банки с 1 июля ужесточат правила выделения кредитов. При расчете неофициальных доходов клиента теперь банки будут учитывать лишь 90 процентов от этой суммы.

Ряд россиян в июле ждет необходимость замены водительских удостоверений. Права нужно заменить в том случае, если срок их действия формально истек в 2023 году. Это связано с тем, что с 2026 года период автоматического продления, введенный во время пандемии коронавируса, истек.

Кроме того, с июля российское правительство вводит новый порядок верификации автомобильных шин. Этот шаг будет противодействовать подделкам на рынке, а значит, повысит безопасность дорожного движения, пояснили в пресс-службе Минпромторга России. Еще одно нововведение в пользу автовладельцев – публикация Верховным судом РФ обзора судебной практики по дополнительному начислению сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) дополнительных налоговых платежей на основе недостаточных сведений. Это, по мнению ряда юристов, вынудит ФТС тщательно подбирать доказательства, а покупателей ввезенных в страну автомобилей защитит от чрезмерных требований.