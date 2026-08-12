Эксперт Кадаков заявил, что переход на Euro-7 грозит ростом цен на автомобили Эксперт Кадаков: переход на Euro-7 грозит ростом цен на автомобили

Москва12 авг Вести.Введение экологического стандарта Euro-7 приведет к удорожанию новых автомобилей. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, цель Euro-7 – взять под ограничения все, что отлетает от автомобилей: стирающиеся шины, тормозные колодки, диски.

И не только это, там есть еще и некоторые ужесточения еще и по выхлопу, по оксидам азота … Чем это вообще обернется, чем это грозит? Ну, во-первых, это грозит удорожанием всего-всего в полном смысле слова … Нормы жестче, и пробег в два раза больше. И если там с дизелями еще можно как-то выкрутиться с ужесточением, то с бензиновыми моторами сложнее. И автопроизводители уже давно сказали, что мы просто не будем разрабатывать дешевые автомобили и, в общем-то, к ним моторы, потому что это не имеет никакого смысла, то есть экономического сказал он

Также эксперт добавил, что близок переход на электромобили.

Почему Китай-то, в том числе, на электромобили перешел? Одно дело отвязаться от зависимости от нефтепродуктов и так далее, но и экология тоже, потому что Китай повторяет фактически европейские нормы. Там они чуть-чуть различаются, но близко. Там в Китае тоже Euro-6, и если Европа перейдет Euro-7 … и Китай подхватит эту тему, перейдет на свои седьмые нормы, и эти машины пойдут к нам отметил эксперт

Ранее Министерство финансов России разработало поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля в размере 400 тысяч рублей.