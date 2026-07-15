"Коммерсант": грузоперевозки из КНР в Россию за месяц подорожали на 20–25%

Стоимость автоперевозок грузов из Китая в Россию за месяц резко подорожала "Коммерсант": грузоперевозки из КНР в Россию за месяц подорожали на 20–25%

Москва15 июл Вести.Стоимость автомобильных грузоперевозок из Китая в Россию с начала лета выросла на 20–25%, причиной повышения стали сложности с топливным обеспечением.

Об этом изданию "Коммерсант" рассказал глава компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

С апреля цена за перевозку по маршруту Шанхай — Москва увеличилась с 730 тысяч рублей, до 1,05–1,1 миллиона рублей за одну машину. По подсчетам собеседника издания, ежедневно стоимость перевозок возрастает на 10–20 тысяч рублей.

Властопуло в этой связи допустил переход импортеров на контейнерные перевозки морским и железнодорожным транспортом.

Коммерческий директор Eastex Тимур Савельев также отметил рост цен на доставку импортных товаров в среднем на 20%.

Он рассказал, что за последние полторы недели стоимость перевозки фуры из Маньчжурии в Москву увеличилась на 50–70 тысяч рублей при базовой цене рейса в 760–830 тысяч.

Кроме того, Савельев обратил внимание на увеличение времени доставки. По его словам, транзит от Забайкальска до Москвы стал занимать на 23% больше времени — 10–12 суток.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в 13 российских регионах отмечается сокращение очередей на АЗС и улучшение ситуации с доступностью топлива.