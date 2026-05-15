Москва15 мая Вести.Китайские авиакомпании, в том числе Air China и China Southern Airlines, повысят с 16 мая размер топливного сбора на внутренних перелетах, сообщает издание Yicai.

В частности, размер сбора на внутренних линиях протяженностью до 800 км включительно увеличен на 30 юаней ($4,4) до 90 юаней на пассажира, а на линиях протяженностью более 800 км - на 50 юаней до 170 юаней на пассажира.

Региональные авиакомпании, в том числе Kunming Airlines и Xiamen Airlines, также увеличат размер топливного сбора.

Между тем крупнейшие мировые авиаперевозчики подняли размер топливного сбора в среднем в шесть раз в связи с существенным подорожанием авиатоплива на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.