Маркетолог: почти все "хендмейд"-товары в туристических лавках сделаны в Китае

Маркетолог: 99% "хендмейд"-изделий, продаваемых в туристических местах, из КНР Маркетолог: почти все "хендмейд"-товары в туристических лавках сделаны в Китае

Москва24 июн Вести.Практически весь ассортимент хендмейд-изделий, предлагаемый в местах скопления туристов, сделан в Китае, рассказал ИС "Вести" преподаватель Московского государственного института культуры, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Он отметил, что продавцы выбирают под реализацию дешевые товары.

В этом проблема: если мы говорим именно про туристический хендмейд, то здесь 99% того, что мы видим в туристических местах, — это Китай, сделанный под задачу. То есть вот эти бабушки с носками, которые когда-то у нас стояли около разных туристических мест, теперь будут продавать именно китайскую продукцию, купленную точно так же за дешевые деньги на маркетплейсах рассказал Новиков

Маркетолог предложил решить проблему, лицензируя изделия.

Поэтому здесь как раз задача, наверное, если этот бизнес оформляется, то какое-то четкое, либо лицензирование, либо сертифицирование. Чтобы человек четко понимал — это, условно, китайская подделка либо это действительно кто-то делал руками и вложил в это душу добавил он

Эксперт также обратил внимание на повышенный интерес россиян к хендмейд-изделиям. Эти товары предпочитают фабричным из-за их уникальности.