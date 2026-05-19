Москва19 мая Вести.Один из китайских брендов рассматривает локализацию в РФ новых моделей электромобилей и гибридов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ИС "Вести".

То, что мне сегодня было показано одним из брендов, касается новых моделей, в том числе бюджетных. Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного который будет в классе, где он не пересекается напрямую с "АвтоВАЗом", но востребован. И думаю, что будут заинтересованы наши российские потребители в приобретении. Ну, а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями