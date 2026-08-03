Москва3 авг Вести.Отечественный автопром пополнился премиальной новинкой: в Татарстане наладили выпуск крупного минивэна Sollers SP7, который уже успели оценить эксперты и автолюбители.

О новинке российского автопрома в интервью ИС "Вести" рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич.

По его мнению, автомобиль впечатляет своими габаритами — длина кузова превышает 5,2 метра, а высота почти два метра. Внешний облик машины отличают массивная радиаторная решетка, современная светодиодная оптика и солидные 18-дюймовые колеса.

Доступ в пассажирский отсек, как и положено, через сдвижные двери. На втором ряду располагаешься с полным комфортом. У кресел предусмотрены откидные подлокотники, электрорегулировки, обогрев, вентиляция, массаж. Главная же фишка — выдвижная подколенная секция. В спинку передних сидений встроены столики. На третьем ряду условия уже не такие шикарные. Ну, а водителю повезло больше - словно находишься за штурвалом авиалайнера. На селекторе трансмиссии нарядный набалдашник под хрусталь рассказал Зенкевич

Согласно оценке эксперта, модель оснащена исключительно бензиновым двигателем. Двухлитровый турбомотор развивает мощность 237 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, роботизированные КПП и вариаторы для данной модели не предусмотрены.

Динамика не сказать, чтобы зажигательная, но машины такого рода и не для гонок созданы. Едет напористо, уже хорошо. Расход топлива, правда, не детский. Меньше чем на 11 л. на сотню рассчитывать не стоит. Стоимость новинки составляет от 5 075 000 рублей рассказал Зенкевич

Ранее автожурналист назвал основные признаки перегрева тормозной системы автомобиля. По его словам, резкое торможение автомобиля со 100 км/ч вызывает экстремальный нагрев тормозной системы. Поэтому эксперт советует водителям внимательно следить за работой тормозного узла, поскольку система заблаговременно сигнализирует о критическом повышении температуры.