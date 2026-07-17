Москва17 июл Вести.Резкое торможение автомобиля со 100 км/ч вызывает экстремальный нагрев тормозной системы, сравнимый с мощностью, необходимой для кипячения воды. О признаках перегрева и мерах безопасности в интервью ИС "Вести" рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич.

Эксперт советует водителям внимательно следить за работой тормозного узла, поскольку система заблаговременно сигнализирует о критическом повышении температуры.

Первое, что можно почувствовать — резкий запах гари и посторонние звуки при замедлении. Но куда более опасный симптом — явное снижение эффективности тормозов. Педаль становится ватной, а ее свободный ход увеличивается. Чтобы все остудить, аккуратно замедляемся. Лучше всего делать это постепенно понижая передачи, а не использовать перегретый механизм. Ищем ровное место для остановки и не затягиваем ручник, иначе его колодки намертво прикипят к раскаленному диску. Под колеса, для верности, лучше подложить упоры или хотя бы камни посоветовал Зенкевич

Эксперт предупредил: охлаждение тормозных дисков водой недопустимо, так как это влечет за собой риск необратимой деформации и повреждения структуры металла.

Ни в коем случае не льем воду на диски. Резкое охлаждение — это почти гарантированная деформация или даже трещина. Само собой, не проверяем температуру на ощупь, а просто ждем минимум полчаса. И только потом продолжаем движение, а далее пробуем осторожно замедлиться с малой скоростью. Если при торможении возникает вибрация и биение, диск, скорее всего, повело, придется менять. Если стал синим или фиолетовым — аналогично предупредил Зенкевич

Он также добавил, что основными факторами, провоцирующими перегрев тормозной системы, являются агрессивный стиль вождения, длительные спуски или наличие технических дефектов. Процесс начинается с нагрева колодок и дисков (барабанов), после чего тепло передается тормозной жидкости. Несмотря на наличие у современных систем определенного температурного резерва, в летний период эффективность охлаждения снижается из-за высокой температуры окружающего воздуха и раскалившегося дорожного покрытия, что затрудняет теплоотвод.

Ранее он рассказал, какие новые модели кроссоверов появились на российском авторынке.