Москва26 авг Вести.Приоритет политических целей над экономикой обрекает европейские компании на проигрыш в конкуренции с Китаем. Такое мнение ИС "Вести" озвучил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

Он добавил, что антироссийская политика ЕС, а также попытки защититься от компаний КНР не закончатся ничем хорошим.

Приоритет политических целей над экономическими или социально-экономическими целями и задачами в Европе приводит к тому, что Европа с экономической точки зрения конкуренцию Восточному гиганту совершенно точно проигрывает и будет проигрывать дальше при сохранении вот этого настроя или вот этих тенденций по отношению и к России. И в том числе предпринимая попытки каким-то образом защититься от китайской продукции. Как бы они ни старались, ничего у них на самом деле в серьезном плане получиться не сможет заявил Селезнев

Ранее Селезнев прогнозировал захват европейского авторынка компаниями КНР. Он отметил, что последствием может быть полный упадок немецкого автопрома, который "канет в лету".