Москва14 июл Вести.Санкции Брюсселя против РФ приводят к тому, что европейские банки теряют имидж и инвестиционную привлекательность. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Европейские банки теряют инвестиционную привлекательность ... с точки зрения любой финансовой деятельности, международного арбитража и еще чего-то. Самая значительная доля, за которую долгие годы жили европейские банки - это финансовые гарантии любых сделок, любых проектов. Суть услуги в чем? Это финансовые гарантии, которые выдавали для привлечения западных инвесторов. Для этого нужны были западные банки. Все, гарантии потеряли. И теряют не столько из-за санкций, суть - имидж, да? Тот, кто гарантирует, он теряет имидж объяснил Хачатурян

Он добавил, что после того, как китайские и арабские компании увидели, как из-за указаний Брюсселя банки могут нарушать свои обязательства, они вряд ли будут звать их в свои проекты.

Уже китайские компании, которые, например, будут что-то строить у себя или в Арабских Эмиратах, когда эта ситуация закончится, они европейцев не позовут в качестве финансовых гарантий - они своих привлекут. Имидж теряется, это имидж стоит денег. Он нарабатывается веками, а теряется за полгода рассказал Хачатурян

Ранее доцент Финансового университета Сергей Суверов заявил, что основные убытки от санкций ЕС несут именно европейские компании. Так он прокомментировал отказ западных фирм от участия в строительстве СПГ-завода в Усть-Луге.