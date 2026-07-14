Москва14 июл Вести.После введения санкций Евросоюза против РФ было остановлено строительство завода СПГ (сжиженного природного газа) в Усть-Луге, которое проводилось совместно с западными компаниями, что привело к серьезному финансовому ущербу для европейских фирм и банков. Об этом ИС "Вести" рассказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Суверов.

Он добавил, что сейчас основной ущерб от прекращения проекта в Усть-Луге понесли банки, а не подрядчик Linde, который прекратил деятельность в РФ, однако даже, если банкам удастся добиться справедливости, финансовые потери будет нести именно европейская сторона.

Санкции вводят государства, прежде всего, Европейский союз ввел санкции против России. В связи с этим строительство СПГ-завода в Усть-Луге было сорвано, и как подрядчик, так и банки понесли серьезный ущерб. Поэтому, действительно, вводит санкции государство, но расплачиваются за это коммерческие структуры, прежде всего западные банки, западные промышленные компании. Но сейчас вот суть претензий европейских банков состоит в том, что финансовый ущерб должен быть не на банках, а на подрядчике - немецкой компании Linde. Но в любом случае даже если суды склонятся в сторону банков, то ущерб понесут западные компании рассказал Суверов

Ранее сообщалось, что, несмотря на планы по ограничению закупок газа из РФ, ЕС за первое полугодие 2026 года приобрел рекордное количество российского СПГ. За шесть месяцев было приобретено 9,89 миллиона тонн голубого топлива.