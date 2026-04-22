Эксперт рассказал, на что будет нацелен новый пакет антироссийских санкций Эксперт Нейжмаков: новые санкции ЕС будут направлены на российскую нефть

Москва22 апр Вести.Новые санкции ЕС против РФ будут продолжением уже существующей политики, которая стремится ограничить нефтяной экспорт. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Он добавил, что ЕС будет также активно применять вторичные санкции против стран, которые поставляют в РФ различные технологии.

Если говорить о санкциях, мы видим продолжение двух уже существующих тенденций в этой области. Это стремление Евросоюза ограничить российский нефтяной экспорт и это активное применение вторичных санкций против стран, через которые в Россию могут поставляться различные технологии, либо проходить какие-то финансовые расчеты. Ближайшие последствия будущего пакета санкций, скорее всего, в том, что нейтральные страны, которые становились каналами для параллельного импорта либо для финансовых операций будут вынуждены прилагать больше усилий, чтобы лавировать между тем, чтобы сохранить свою выгоду в рамках поставок в Россию и в то же время не подпасть под удар со стороны Евросоюза объяснил Нейжмаков

