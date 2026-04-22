Москва22 апрВести.Новые санкции ЕС против РФ будут продолжением уже существующей политики, которая стремится ограничить нефтяной экспорт. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
Он добавил, что ЕС будет также активно применять вторичные санкции против стран, которые поставляют в РФ различные технологии.
Если говорить о санкциях, мы видим продолжение двух уже существующих тенденций в этой области. Это стремление Евросоюза ограничить российский нефтяной экспорт и это активное применение вторичных санкций против стран, через которые в Россию могут поставляться различные технологии, либо проходить какие-то финансовые расчеты. Ближайшие последствия будущего пакета санкций, скорее всего, в том, что нейтральные страны, которые становились каналами для параллельного импорта либо для финансовых операций будут вынуждены прилагать больше усилий, чтобы лавировать между тем, чтобы сохранить свою выгоду в рамках поставок в Россию и в то же время не подпасть под удар со стороны Евросоюзаобъяснил Нейжмаков
