Москва15 июл Вести.Китай сделал свою экономику незаменимой, а Европа должна смириться или бороться с этим. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, это ощущается и в России, где речь идет о возрастающей зависимости от китайских поставок, но у России этой самой зависимости меньше, чем у Европы. Эксперт считает, если страны не смогут признать этот факт, они рискуют потерять свою конкурентоспособность.

Европа сделала множество ошибок в своем экономическом развитии. Они не могут выбраться, признаться в том, что действительно нужна серьезная перестройка, нужны новые гении экономические. Нынешнее руководство Европы не способно это сделать, очень много социальных обязательств. То есть, тут есть объективные и субъективные причины … Поэтому Китай пока сделал свою экономику такой, что она незаменима в чистом виде. И это ощущается и в России, когда говорят: "Вот, в России возрастает зависимость от Китая по поставкам" … у России-то зависимость-то меньше … Надо хорошо понимать простую вещь: что Китаю удалось, а России, например, и Европе не удалось? Что в России с там с автопромом, что во Франции с кондиционерами, ситуация одна и та же. Мы быстро закупаем или быстро переклеиваем вот эти шильдики на автомобилях. Это решение вопроса такое тактическое, в виде пожаротушения, но абсолютно не решение глобального вопроса. Либо нам придется смириться, что Китай все делает относительно дешево и быстро … Мы другим занимаемся, а мы там нефтью завалим весь мир или мозгами. Либо мы всю жизнь будем бороться с Китаем, чтобы он был вот таким, никак не рос. Вот это как раз и есть основная проблема психологического подхода к Китаю пояснил Маслов

Эксперт также рассказал о буддийской притче, в которой говорилось о том, как важно сначала получить собственное просветление, а не думать о ком-то другом, и призвал Европу и Россию сосредоточиться на собственных реформах, а не на борьбе с внешним влиянием.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что зависимость Европы от США усилится в случае разрыва связей с КНР. По его мнению, в таком случае мир будет воспринимать Европу исключительно как "вассалов США".