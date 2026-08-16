Москва16 авг Вести.О риске нового глобального кризиса из-за китайского перепроизводства предупреждает Foreign Affairs (FA). По данным журнала, Пекин наращивает экспорт быстрее мировой торговли, при этом торговые барьеры растут, а мировой спрос на товары из КНР может вскоре иссякнуть. Есть мнение, что спрос не справится с растущими объемами китайских товаров.

Как отмечает издание, это способно как ударить по "экспортной машине КНР", так и спровоцировать новый глобальный кризис.

В 2025 году торговый профицит в Китае достиг почти $1,2 трлн. Его прирост был в три раза быстрее увеличения мировой торговли товарами.

Пекин, по оценке FA, перерос свою экономическую модель: китайская экономика стала слишком большой, чтобы продолжать наращивать экспорт в несколько раз быстрее мировой экономики и находить рынки сбыта говорится в публикации

В Китае сосредоточено порядка 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 45%, согласно докладу ООН за 2024 год.

Однако китайские компании продолжают наращивать производство, снижая цены и соглашаясь на минимальную или даже отрицательную маржу. Власти поддерживают убыточные предприятия ради рабочих мест и налогов, а государственные банки кредитуют проблемных заемщиков.

Положительное сальдо торгового баланса Китая может, по сути, рухнуть само по себе предупреждает журнал

В автопроме Китай располагает мощностями примерно для 25 млн электромобилей и подключаемых гибридов в год при внутреннем спросе около 12 млн. Страна способна выпускать около 55 млн автомобилей в год — примерно 60% мирового рынка, отмечает FA.

В 2025 году экспорт товаров из ФРГ в Китай снизился на 9,3% до минимального за десятилетие уровня, тогда как импорт из КНР по ряду ключевых категорий вырос. В автомобильной отрасли с 2022 по 2025 год приток немецких машин в Китай сократился на 66%, а общий экспорт китайских автомобилей более чем удвоился.

Журнал сообщает, что ЕС уже ввел пошлины до 35,3% на электромобили китайского производства.

По оценке FA, если торговые барьеры будут расти, Китай может столкнуться с внезапным дефицитом внешнего спроса.

Ранее сообщалось, что объем импорта российской нефти в КНР в период с января по июнь 2026 года увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввоз российской нефти в Китай достиг 57,28 миллиона тонн.