Москва3 авг Вести.Китай призвал Запад не бояться так называемого "китайского шока 2.0", так как рост экспорта китайской продукции обеспечивает стабильность глобальной промышленности. Об этом говорится в докладе "Позиция Китая по вопросу так называемых избыточных мощностей", содержание которого приводит агентство Синьхуа.

В связи с растущей обеспокоенностью по поводу своей промышленной конкурентоспособности и рыночных позиций некоторые страны и экономики политизировали экономические и торговые вопросы… Они обвиняют страну (КНР – ред.) в наводнении мирового рынка китайскими мощностями и используют это как предлог для усиления ограничений в отношении Китая, разжигая протекционизм говорится в сообщении

Отмечается, что в прошлом большой рынок и низкая себестоимость производства в Китае дали миру "рыночные дивиденды", и сегодня Пекин продолжает эти дивиденды расширять, являясь оплотом стабильности и центра глобальной промышленной кооперации.

США и другие западные страны заговорили о так называемом китайском шоке 2.0, ложно обвиняя Китай в том, что его промышленное развитие угрожает монополии западных стран и сужает пространство для развития стран глобального Юга. Это утверждение не подкреплено фактами и совершенно несостоятельно указывает ведомство

"Китайским шоком" называют бум импорта дешевых товаров китайского производства на мировом рынке, который произошел в конце1990-х и начале 2000-х годов. На фоне роста предложения цены на продукцию понизились, что привело к остановке многих производств в США, Европе и Японии.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Германия теряет рабочие места, проигрывая конкуренцию Китаю, под удар попали тысячи средних нишевых компаний, которые являются основой промышленности ФРГ.