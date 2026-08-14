В Германии занятость на автопроме рухнула до минимума с 2005 года

Занятость в автопроме ФРГ упала до минимума с 2005 года В Германии занятость на автопроме рухнула до минимума с 2005 года

Москва14 авг Вести.Промышленность ФРГ лишилась 144 тысячи рабочих мест за год, в автопроме зафиксирована рекордно низкая численность занятых с 2005 года, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии.

По его данным, в первой половине 2026 года промышленность страны продолжила масштабные сокращения сотрудников. Особенно сильно это затронуло автомобильный сектор, в котором на конец первого полугодия 2026 года работало на 42,3 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Такой показатель соответствует сокращению на 5,8% - показатель выше, чем в любой другой крупной промышленной отрасли с числом занятых более 200 тысяч человек.

Достигнув отметки в 691500 человек, численность работников автомобильной промышленности обновила очередной минимум: с 2005 года в этой сфере еще никогда не было занято так мало людей отметили в ведомстве

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года.