Москва25 окт Вести.Секрет дестабилизации общественной жизни в Германии заключается в политике немецкого правящего класса. А самым видным дестабилизатором является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, считает журналист, российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

24 октября канцлер Мерц выступил с бездоказательным заявлением, обвинив России в попытках дестабилизировать ситуацию в ФРГ.

Самый видный дестабилизатор Германии сегодня - сам Мерц... Вместо того, чтобы заниматься своей страной и обеспечивать интересы немцев, Мерц бросает все силы на борьбу с Россией и поддержку Украины написал Пушков в мессенджере

Пушков напомнил, что даже 3 октября, в День германского единства, Мерц отправился в Киев. Здесь он пообещал Владимиру Зеленскому еще 1,35 миллиарда евро из немецкого бюджета.

Согласитесь, есть в этом что-то глубоко иррациональное: Мерц и его партия проигрывают одни выборы за другими, АдГ теснит ХДС, он сам признает, что происходит политическая "катастрофа", а все мысли Мерца - лишь об Украине добавил Пушков

По мнению сенатора, секрет и корни общепризнанного превращения Германии в "больного человека Европы" - в политике немецкого правящего класса. И это приводит к тому, что немецкие студенты не хотят идти в бундесвер и воевать из-за Украины.

В интервью ИС "Вести" Пушков ранее отметил, что Россия смогла поменять мировое общественное мнение и доказать, что Москва готова пойти на мирные переговоры после принятия Киевом базовых условий. Он видит изменение настроений публикаций в западных СМИ. По его мнению, даже западные СМИ начали прозревать в отношении Зеленского.