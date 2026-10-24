Москва24 окт Вести.Россия смогла поменять мировое общественное мнение и доказать, что Москва готова пойти на мирные переговоры после принятия Киевом базовых условий. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он добавил, что путь к мирному урегулированию все еще не открыт из-за позиции Украины.

Что вот удалось добиться России, как мне кажется, это очень важно. Нам удалось, ну, по крайней мере, ввести в мировое общественное мнение следующее представление, что Россия готова пойти на мирные переговоры, как только Украина примет базовые условия. И тогда будет открыт путь к мирному урегулированию. И если он еще не открыт, то это из-за позиции Киева заявил Пушков

Ранее Пушков рассказал, как меняется нарратив западных СМИ. Он отметил, что там появляется понимание деструктивности позиции главы киевского режима Владимира Зеленского.