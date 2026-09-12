Песков: РФ довела свою позицию по западным контингентам на Украине до всего мира

Песков прокомментировал заявление Путина о европейских войсках на Украине Песков: РФ довела свою позицию по западным контингентам на Украине до всего мира

Москва12 сен Вести.Россия довела свою позицию до всего мира о вводе европейских войск на Украину в предельно конкретной и понятной манере. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина, что введение европейского военного контингента на Украину будет означать начало войны с Россией.

Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере отметил Песков

Ранее Путин заявил, что сегодня руководители европейских стран подталкивают свое население к войне с Россией.