Москва12 сенВести.Миротворческие усилия американской стороны по украинскому урегулированию активизировались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду, что старания Вашингтона принесут плоды. Слова Пескова приводят "Известия".
Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, — которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались. И мы искренне надеемся, что эти усилия принесут плодысказал пресс-секретарь главы государства
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с главой РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.