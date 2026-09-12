Москва12 сен Вести.Миротворческие усилия американской стороны по украинскому урегулированию активизировались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что старания Вашингтона принесут плоды. Слова Пескова приводят "Известия".

Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, — которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались. И мы искренне надеемся, что эти усилия принесут плоды