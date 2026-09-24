Песков заявил о необходимости стремиться к миру, а не временному перемирию Песков: РФ открыта к переговорам, но необходимо стремиться к миру

Москва24 сен Вести.Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию, однако считает, что следует стремиться к миру, а не временному перемирию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков отреагировал на слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев готов на полное, незамедлительное и безусловное прекращение боевых действий и призывает Москву поступить так же.

Что касается прекращения огня, мы еще раз повторяем: мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что именно нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию. Это наша позиция не претерпела никаких изменений сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что РФ не планирует делать паузу в спецоперации на период переговоров с Киевом в любом формате.