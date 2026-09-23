Лавров: Россия не будет останавливать СВО на время переговоров с Украиной

Лавров заявил об отказе России приостанавливать СВО на время переговоров Лавров: Россия не будет останавливать СВО на время переговоров с Украиной

Москва23 сен Вести.Россия не намерена делать паузу в специальной военной операции на период переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

При этом министр отметил, что Москва готова участвовать в переговорах, направленных на достижение устойчивого и справедливого мира на Украине.

Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции сказал Лавров

Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал после встречи с Лавровым, что ограниченное или временное прекращение огня на Украине само по себе не приведет к завершению конфликта.