Москва23 сенВести.Россия не намерена делать паузу в специальной военной операции на период переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
При этом министр отметил, что Москва готова участвовать в переговорах, направленных на достижение устойчивого и справедливого мира на Украине.
Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операциисказал Лавров
Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал после встречи с Лавровым, что ограниченное или временное прекращение огня на Украине само по себе не приведет к завершению конфликта.