Москва15 сенВести.Россия никогда не меняла своей позиции на переговорах по украинскому конфликту. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, который посвящен украинскому кризису и юридической агрессии Запада.
Мы ни разу, никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позициюсказал министр
Дипломат подчеркнул, что Москва готова в рамках этой позиции искать разумные компромиссы. Однако принципиально Россия не меняла задачи, которые ставила перед собой изначально: обеспечить безопасность страны и законные права русских и русскоязычных людей, а также не допустить появления НАТО на границах государства.