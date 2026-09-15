Лавров: Россия никогда не меняла свою позицию на переговорах по Украине

Лавров указал на то, что РФ ни разу не меняла свою позицию по Украине Лавров: Россия никогда не меняла свою позицию на переговорах по Украине

Москва15 сен Вести.Россия никогда не меняла своей позиции на переговорах по украинскому конфликту. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, который посвящен украинскому кризису и юридической агрессии Запада.

Мы ни разу, никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позицию сказал министр

Дипломат подчеркнул, что Москва готова в рамках этой позиции искать разумные компромиссы. Однако принципиально Россия не меняла задачи, которые ставила перед собой изначально: обеспечить безопасность страны и законные права русских и русскоязычных людей, а также не допустить появления НАТО на границах государства.