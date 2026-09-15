Лавров: без Европы мир на Украине наступил бы год назад

Лавров: РФ в Анкоридже приняла план США по Украине, но Европа отговорила Трампа Лавров: без Европы мир на Украине наступил бы год назад

Москва15 сен Вести.Европейские страны отговорили президента США Дональда Трампа от сохранения американского предложения о прекращении боевых действий, которое ранее Россия приняла в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе 13-го посольского круглого стола.

По его словам, в Анкоридже Москва согласилась с предложенными Вашингтоном условиями прекращения боевых действий, поскольку они ее устраивали.

В Анкоридже больше года назад мы приняли предложение, которое сделали американцы. Оно тоже предполагало прекращение боевых действий на определенных условиях, которые нас устроили сказал Лавров

После этого, продолжил министр, европейские страны предприняли попытку повлиять на президента США.

Но именно европейцы, метнувшись там большой такой командой в Вашингтон, повисли на руках у президента Трампа и отговорили его от сохранения американского же предложения, принятого нами заявил глава МИД РФ

Боевые действия могли бы быть прекращены более года назад, если бы Европа не сорвала достигнутую в Анкоридже договоренность, подчеркнул Лавров.

Накануне советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл констатировал окончательный провал и неактуальность так называемого "компромисса в Анкоридже".

Тем временем, помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что переговорный процесс по Украине не начинается с нуля.