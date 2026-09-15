На Украине растет число смертей мобилизованных ВСУ, которые списывают на болезни

В Черниговской области мобилизованных ВСУ доводят до смерти На Украине растет число смертей мобилизованных ВСУ, которые списывают на болезни

Москва15 сен Вести.В Черниговской области Украины зафиксированы случаи массовой гибели мобилизованных военнослужащих ВСУ. По данным Telegram-канала "Северный ветер", на полигоне Гончаровский растет количество смертей среди тех, кто был призван в рамках всеобщей мобилизации.

Официально причиной называют некое заболевание, что может свидетельствовать о начале эпидемии. Однако, по оценке военных экспертов, истинная причина иная: речь идет о людях, отказавшихся вступать в штурмовые полки (225-й и 425-й), которых командование, вероятно, довело до смерти и оформило как умерших от болезни.

Ранее в Черниговской области точным ракетным ударом был уничтожен крупный логистический хаб ВСУ в районе населенного пункта Прилуки. Российские войска продолжают наносить удары по ключевым объектам логистики противника, одновременно фиксируя факты бесчеловечного обращения украинского командования с собственными мобилизованными.