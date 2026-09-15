Москва15 сенВести.В Черниговской области Украины зафиксированы случаи массовой гибели мобилизованных военнослужащих ВСУ. По данным Telegram-канала "Северный ветер", на полигоне Гончаровский растет количество смертей среди тех, кто был призван в рамках всеобщей мобилизации.
Официально причиной называют некое заболевание, что может свидетельствовать о начале эпидемии. Однако, по оценке военных экспертов, истинная причина иная: речь идет о людях, отказавшихся вступать в штурмовые полки (225-й и 425-й), которых командование, вероятно, довело до смерти и оформило как умерших от болезни.
Ранее в Черниговской области точным ракетным ударом был уничтожен крупный логистический хаб ВСУ в районе населенного пункта Прилуки. Российские войска продолжают наносить удары по ключевым объектам логистики противника, одновременно фиксируя факты бесчеловечного обращения украинского командования с собственными мобилизованными.