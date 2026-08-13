ТАСС: не менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли под Черниговом от нагрузок

Под Черниговом погибли не менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет от нагрузок ТАСС: не менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли под Черниговом от нагрузок

Москва13 авг Вести.От чрезмерных физических нагрузок не менее 15 солдат ВСУ в возрасте старше 55 лет умерли в Черниговской области в августе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Уточняется, что под Черниговом в лесном массиве около села Холмы оборудованы пункты временной дислокации личного состава 1-й отдельной дорожно-строительной бригады ВСУ.

Несмотря на предпенсионный возраст и навыки работы на инженерной технике большинства мобилизованных в бригаду солдат из них формируют боевые группы, которые должны усилить украинские формирования в районе Ольховатки (великобурлукское направление). Перед откомандированием с военнослужащими проводят боевое слаживание, в ходе которого только в августе скончались от чрезмерных физических нагрузок не менее 15 солдат в возрасте старше 55 лет сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что в ходе боев за населенный пункт Водяное заградительные отряды ВСУ останавливали всех военных, сбегающих с позиций, кроме бывших заключенных из 129-й бригады.