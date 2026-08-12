Москва12 авгВести.В ходе боев за населенный пункт Водяное заградительные отряды ВСУ убивали всех военных, сбегающих с позиций, кроме бывших заключенных из 129-й бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Источники агентства связали это обстоятельство с тем, что в украинских заградотрядах действуют бывшие уголовники.
В районе Водяного отмечено избирательное действие заградительных отрядов ВСУ, которые дали бежать бывшим заключенным из состава 129-й отдельной тяжелой мехбригады. Убивали только солдат из других подразделений, которые также пытались покинуть позициирассказали там
В среду, 12 августа, Минобороны России сообщило об освобождении российскими Вооруженными силами населенного пункта Водяное в Харьковской области.