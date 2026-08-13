Москва13 авгВести.Подразделения ВСУ разместились в 100 населенных пунктах Сумской области, выселив оттуда местных жителей. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Уточняется, что на севере области остаются около 35 тыс. человек, большинство из которых не хотят покидать свои дома.
После того, как боевые действия перенеслись на территорию Сумской области, свыше 100 населенных пунктов опустели и были заняты исключительно солдатами ВСУрассказал собеседник агентства
Ранее сообщалось, что от чрезмерных физических нагрузок в Черниговской области умерли не менее 15 солдат ВСУ в возрасте старше 55 лет.