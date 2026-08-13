ТАСС: солдаты ВСУ заняли свыше 100 сел в Сумской области, выселив из них жителей

Солдаты ВСУ заняли свыше 100 сел в Сумской области, выселив местных жителей ТАСС: солдаты ВСУ заняли свыше 100 сел в Сумской области, выселив из них жителей

Москва13 авг Вести.Подразделения ВСУ разместились в 100 населенных пунктах Сумской области, выселив оттуда местных жителей. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Уточняется, что на севере области остаются около 35 тыс. человек, большинство из которых не хотят покидать свои дома.

После того, как боевые действия перенеслись на территорию Сумской области, свыше 100 населенных пунктов опустели и были заняты исключительно солдатами ВСУ рассказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что от чрезмерных физических нагрузок в Черниговской области умерли не менее 15 солдат ВСУ в возрасте старше 55 лет.