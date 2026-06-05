Родные боевиков ВСУ добиваются от командиров их вывода из окружения под Сумами Семьи военных ВСУ просят командиров вызволить их близких из окруженного Бачевска

Москва5 июн Вести.Родственники боевиков теробороны ВСУ обращаются к украинскому командованию с просьбой эвакуировать своих близких из Бачевска Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Отмечается, что Бачевск фактически находится в окружении российской армии.

Родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады теробороны пытаются добиться от командования и руководства Минобороны Украины эвакуации своих родных и близких, которые фактически находятся в окружении наших войск без обеспечения из-за уничтожения "Северянами" ("Северная" группировка войск. – Прим. ред.) логистики противника в Бачевске и окрестностях сообщил источник агентства

Ранее президент России Владимир Путин указал, что каждый месяц ВСУ теряют 40 тысяч человек.