Москва10 авгВести.В Черниговской области Украины приостановлен сбор урожая сельскохозяйственных культур в связи с угрозой мобилизации рабочих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
В Черниговской области сообщается о повсеместном прекращении сбора урожая сельскохозяйственных культур из-за угрозы мобилизации рабочихсказал собеседник агентства
Он также отметил, что ВСУ обустраивают свои объекты на территории крупных зернохранилищ.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что сотрудники ТЦК ловят и избивают мужчин в Харьковской области. Он отметил, что один из мужчин, которого избили сотрудники ТЦК, скончался от полученных травм.