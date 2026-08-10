В Черниговской области Украины прекращен сбор урожая из-за угрозы мобилизации Сбор урожая в Черниговской области Украины прекращен из-за угрозы мобилизации

Москва10 авг Вести.В Черниговской области Украины приостановлен сбор урожая сельскохозяйственных культур в связи с угрозой мобилизации рабочих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В Черниговской области сообщается о повсеместном прекращении сбора урожая сельскохозяйственных культур из-за угрозы мобилизации рабочих сказал собеседник агентства

Он также отметил, что ВСУ обустраивают свои объекты на территории крупных зернохранилищ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что сотрудники ТЦК ловят и избивают мужчин в Харьковской области. Он отметил, что один из мужчин, которого избили сотрудники ТЦК, скончался от полученных травм.