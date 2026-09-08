Москва8 сенВести.Российские операторы дронов нанесли удар по торговому центру в Черниговской области, где противник обустроил склады с грузом двойного назначения. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.
В Киеве вновь звучат взрывы. По назначенным целям работают реактивные БПЛА. Тем временем, в Прилуках Черниговской области горит очередной ТЦ сети "Эпицентр", на базе таких торговых комплексов противник зачастую обустраивает склады с грузом двойного назначениянаписал Поддубный в своем канале в MAX
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ночь на 9 сентября нанесли массированный удар по объектам в Одесской области, в том числе складу хранения дронов и электроподстанции.