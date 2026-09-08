Поддубный сообщил об ударе ВС РФ по складу двойного назначения в Прилуках Поддубный: противник использовал ТЦ в Прилуках как склад двойного назначения

Москва8 сен Вести.Российские операторы дронов нанесли удар по торговому центру в Черниговской области, где противник обустроил склады с грузом двойного назначения. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

В Киеве вновь звучат взрывы. По назначенным целям работают реактивные БПЛА. Тем временем, в Прилуках Черниговской области горит очередной ТЦ сети "Эпицентр", на базе таких торговых комплексов противник зачастую обустраивает склады с грузом двойного назначения написал Поддубный в своем канале в MAX

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ночь на 9 сентября нанесли массированный удар по объектам в Одесской области, в том числе складу хранения дронов и электроподстанции.