Минобороны: ВС РФ поразили цех сборки и склад хранения БПЛА под Одессой

Российская армия ударила по складу БПЛА, танкеру и электроподстанции под Одессой Минобороны: ВС РФ поразили цех сборки и склад хранения БПЛА под Одессой

Москва8 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение объектам в Одесской области, в том числе складу хранения дронов и электроподстанции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска в ночь на 8 сентября нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов по военным объектам на Украине.

Поражены в Одесской области в городе Одесса цех сборки и склад хранения беспилотных летательных аппаратов говорится в заявлении

Кроме того, в порту Черноморск ВС РФ ударили по судну, которое доставило горюче-смазочные материалы, предназначенные для Вооруженных сил Украины.

Также в Одесской области поражена электроподстанция "Днестровская", обеспечивающая функционирование украинских портов.