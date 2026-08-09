МО РФ: нанесены удары по одесской ТЭЦ и семи украинским электроподстанциям

ВС РФ нанесли удары по одесской ТЭЦ и семи украинским электроподстанциям МО РФ: нанесены удары по одесской ТЭЦ и семи украинским электроподстанциям

Москва9 авг Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по Одесской теплоэлектростанции (ТЭЦ) и семи электроподстанциям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе комбинированного удара были поражены электроподстанции "Усатово" 330 кВ, "Центрополит" 330 кВ, "Арцих" 330 кВ, "Новоодесская" 330 кВ, "Маяки" 330 кВ, "Белгород-Днестровский" 110 кВ, "Каролино-Бугаз" 110 кВ.

Ранее российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, которые используются в интересах ВСУ.