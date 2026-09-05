ВС РФ ночью поразили сухогруз и логистический центр в Одесской области

Российская армия разбомбила логистический центр и сухогруз в Одесской области ВС РФ ночью поразили сухогруз и логистический центр в Одесской области

Москва5 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 5 сентября нанесли сокрушительный удар по украинскому сухогрузу и логистическому центру в Одесской области, которые использовались для нужд ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, один из ударов пришелся на логистический центр в населенном пункте Дачное. Помещение использовалось для хранения имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Уточняется, что удары нанесены с помощью высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России в течение летних месяцев нанесли удары более чем по 150 морским судам и патрульным катерам, которые использовались в интересах ВСУ.

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