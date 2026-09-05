Москва5 сенВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 5 сентября нанесли сокрушительный удар по украинскому сухогрузу и логистическому центру в Одесской области, которые использовались для нужд ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, один из ударов пришелся на логистический центр в населенном пункте Дачное. Помещение использовалось для хранения имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Одесской области поражены:... в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУотметили в Минобороны
Уточняется, что удары нанесены с помощью высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России в течение летних месяцев нанесли удары более чем по 150 морским судам и патрульным катерам, которые использовались в интересах ВСУ.
Порт Одессы по сравнению с июнем стал практически мертвым, заявляло пророссийское подполье.