ВС России нанесли удар по объектам хранения военных грузов в Одессе и области

ВС РФ нанесли ночной удар по объектам хранения военных грузов в Одессе и области ВС России нанесли удар по объектам хранения военных грузов в Одессе и области

Москва1 сен Вести.Российская армия в ночь на 1 сентября нанесла удар по объектам хранения военных грузов в Одессе и области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как указало военное ведомство России в своем канале в мессенджере MAX, массированный удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

В результате удара поражены … объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование украинских портов говорится в сообщении Минобороны РФ

В ночь на 1 сентября в Одессе прогремело порядка 20 взрывов, сообщали местные СМИ. По данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской области сработали сирены воздушной тревоги.