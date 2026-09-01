Москва1 сенВести.Российская армия в ночь на 1 сентября нанесла удар по объектам хранения военных грузов в Одессе и области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как указало военное ведомство России в своем канале в мессенджере MAX, массированный удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.
В результате удара поражены … объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование украинских портовговорится в сообщении Минобороны РФ
В ночь на 1 сентября в Одессе прогремело порядка 20 взрывов, сообщали местные СМИ. По данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской области сработали сирены воздушной тревоги.