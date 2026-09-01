В Одессе прозвучало около 20 взрывов, начались перебои со светом

В Одессе прогремело порядка 20 взрывов В Одессе прозвучало около 20 взрывов, начались перебои со светом

Москва1 сен Вести.В Одессе на юге Украины произошло порядка 20 взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Согласно информации агентства, после взрывов в городе начались перебои с электричеством.

По данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской области сработали сирены воздушной тревоги.

Более подробных сведений пока не приводится.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по шести хранилищам в порту Одессы, где находилось имущество военного назначения для ВСУ.