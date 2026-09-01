Москва1 сенВести.В Одессе на юге Украины произошло порядка 20 взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.
Согласно информации агентства, после взрывов в городе начались перебои с электричеством.
По данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской области сработали сирены воздушной тревоги.
Более подробных сведений пока не приводится.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по шести хранилищам в порту Одессы, где находилось имущество военного назначения для ВСУ.